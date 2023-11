Polémica por el documento en apoyo a Massa: Beatriz Sarlo negó haberlo firmado

“Un amigo me dijo: ‘Te puse tu firma en ese documento’. Cuando le pregunté por qué lo hizo, me dijo que le pareció que iba a estar de acuerdo”, contó la escritora aa Radio 10, y agregó: “No estoy del todo de acuerdo con el documento”.“No la puse yo”, afirmó y además dijo sentirse “sorprendida” cuando se enteró que aparecía ahí. “Preferiría que mis opiniones sean las que salen publicadas en el diario Perfil” remarcó.

“Mi posición personal con respecto a estas elecciones es que diseñan el mismo caos en el que vive la sociedad argentina y que los intelectuales tenemos el deber de pensar muy bien nuestras posiciones frente a ese caos”, detalló Sarlo.

“Creo que estamos ante una instancia en la que no hay que dudar. Después vendrán todos los matices ideológicos, las polémicas, todo lo que quieras, pero ahora hay que defender la democracia de esta ultraderecha demencial. Si realmente tenemos aprecio por el país en que estamos viviendo tenemos que defendernos de esta tremenda ultraderecha”, dijo a Télam la escritora Liliana Heker al ser consultada por su apoyo al documento.

Por su parte, el dibujante e historietista Miguel Rep dijo a Télam, sobre la carta: “Es la total adhesión a la democracia, que a los tumbos pero persistentemente cumple 40 años y queremos, como pensadores, que no lo celebremos el 10 de diciembre con una fórmula detestablemente antidemocrática como la de Milei”.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PAGINA12: Beatriz Sarlo, Graciela Fernández Meijide y otros intelectuales llamaron a votar a Sergio MassaDiversos pensadores de la escena local emitieron un documento titulado 'Compromiso electoral: la segunda vuelta ha llegado' para respaldar al candidato de Unión por la Patria de cara al balotaje. Reafirmaron la necesidad de 'poner un límite a los avances de las ideas de la ultraderecha' encarnadas por el economista libertario.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Beatriz Sarlo, Fernández Meijide, Gargarella y otros intelectuales llamaron a votar por Sergio Massa'La conducta pública de Milei y de buena parte de su equipo es contraria a la cultura democrática que propiciamos para fortalecer una comunidad política pluralista y pacífica', señalaron en un comunicado.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

CLARINCOM: Beatriz Sarlo dijo que no adhirió al documento de intelectuales en apoyo a Massa: 'Un amigo puso mi firma porque le parecía que iba a estar de acuerdo'La ensayista y crítica literaria dijo que le causó 'sorpresa' la inclusión de su nombre en el texto. 'No estoy del todo de acuerdo', aseguró.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

LANACION: Beatriz Sarlo negó haber rubricado el documento en apoyo a Sergio Massa junto a personajes de la culturaLa escritora contó que fue un amigo de ella quien sumó su nombre porque pensó que coincidiría con el texto; “No estoy del todo de acuerdo con el documento”, afirmó

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Stolbizer dijo que podría dar apoyo legislativo a Massa y criticó a Macri y a MileiLa líder del partido GEN dio su posición sobre la interna cambiemita que amenaza con fracturar el espacio. Qué dijo.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Balotaje: De Loredo criticó a Sergio Massa pero tampoco definió su apoyo a Javier MileiEl diputado nacional y excandidato a intendente de Córdoba se expresó en redes sociales. Los detalles.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕