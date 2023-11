Polémica en las filas de Milei por el anuncio del portazo de varios legisladores

, todos recientemente electos, en desacuerdo con la alianza de Javier Milei con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, a la que consideranEl pronunciamiento tuvo repercusión desde el mediodía pero la mayoría de los firmantes, al ser consultados, evitó responder:haberlo hecho mientras que uno de ellos, electo como parlamentario del Mercosur, ratificó su validez y dijo que asociarse a Bullrich y Macri era"impresentable" porque implicaba abandonar"el proyecto...

Y sigue:"Respetamos la decisión de nuestro candidato a presidente (por Milei) de formar un acuerdo con Juntos por el Cambio (JxC),El documento, que comenzó a circular a media mañana, lleva las firmas de los senadores nacionales electos Ivana Arrascaeta (San Luis) y Bruno Olviera (San Juan) y los diputados nacionales Lisandro Almirón (Corrientes), Pablo Ansaloni (Buenos Aires) y Gerardo González (Formosa), quienes también resultaron electos en los comicios del...

. Esto hace que para nosotros sea un punto: moral e ideológicamente es nuestro límite", insiste la carta. Finalmente, los diputados y senadores electos reafirman su pertenencia al espacio ultraliberal y aseguran que continuarán"trabajando para que las ideas de la libertad crezcan en cada rincón de la patria".

Me pareció impresentable la decisión de tener que ir a abrazarse a un tipo que a su forma y de su manera también le ha hecho mucho daño a este país, que fue Macri""Ni (el candidato de Unión por la Patria Sergio) Massa ni Milei en este momento son de mi agrado, porque nos estamos dando cuenta (de) que son lo mismo en función de querer llegar al poder", agregó.

