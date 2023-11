Políticos argentinos realizan lujoso viaje a República Dominicana

La Justicia confirmó que el ex jefe de Gabinete del Gobierno bonaerense Martín Insaurralde hizo en el verano pasado un lujoso viaje a República Dominicana junto con su ex esposa Jesica Cirio; el ex intendente del Partido de La Costa Juan Pablo de Jesús y la modelo Alexia Toumikian; y el miembro del Tribunal de Cuentas de la Provincia Juan Pablo Peredo y su mujer. Un viaje que costó no menos de 200 mil dólares.

Todos más la hija del matrimonio entre Insaurralde y Cirio viajaron en un taxi aéreo de Baires Fly S.A. que hizo una parada en Paraguay posiblemente para distraer y luego salió hacia Punta Cana. El avión con dos pilotos y una azafata partió el 27 de diciembre desde el Aeroparque Jorge Newbery y el viaje fue un intento de reconciliación entre el intendente de Lomas de Zamora con uso de licencia y la modelo y conductora de TV revelaron a Clarín fuentes judiciales.Los funcionarios y sus mujeres despegaron en el Bombardier Lear Jet PRV LVCPL que tiene servicio de catering entre otras comodidade

