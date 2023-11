Poco en casa y mucho afuera: el Instituto de los extremos sorprende con sus números

Justamente en el Monumental, el estadio en el cual la Gloria ascendió a Primera de forma invicta, hoy le está costando regalarle alegrías a su gente. El equipo de Diego Dabove sumó apenas cinco puntos sobre 15 posibles en su casa durante este campeonato. Ganó un partido ante Colón, empató con Gimnasia de La Plata y Rosario Central y perdió con Banfield y Vélez.Jugando en Alta Córdoba, el Albirrojo consiguió apenas el 33% de los puntos, una cuestión muy pobre respecto a la fortaleza que supo construir en el Monumental.

“Creo que todos los partidos son durísimos. Esto es primera división, el margen es mínimo. Te equivocás y lo pagás caro. No lo podés comparar con el año pasado. Ahora tenés grandísimos equipos”, Y agregó: “Hay que seguir trabajando, las cosas se nos van a dar. Tenemos que confiar en la idea que tenemos. Tenemos todavía un partido de local con Barracas y confío que se nos va a dar ahí”.Alarcón y lo que le queda a Instituto: Le vamos a dar pelea a cualquier rival en cualquier canchaEn contrapartida, la campaña de Instituto de visitante viene siendo bárbara en la Copa de la Liga.

Está invicto fuera de casa con dos triunfos y cuatro empates. Esos 10 puntos sumados como visitante hoy resultan claves para que el sueño de la permanencia en Primera esté medianamente cerca. Godoy Cruz consiguió nueve puntos fuera de Mendoza y lo sigue en esa tabla. Luego, aparecen Newell´s, River, Independiente y Banfield, con ocho cada uno.Fuera de Córdoba, los dirigidos por Dabove han cosechado el 55,56% de los puntos, una suma muy superior a su media histórica.Al torneo le quedan apenas tres partidos en los cuales la Gloria buscará en primera instancia asegurarse la permanencia.

