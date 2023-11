Planes sociales en la mira: el fiscal Marijuan dijo que '30 mil beneficiarios tienen movimientos migratorios'

“Con Sergio Massa hemos decidido suspender a titulares del Potenciar Trabajo que registraron salidas al exterior durante los últimos tres años, de acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Migraciones"algunos de los beneficiarios de planes permanecieron en el extranjero por más de 30 días según la denuncia del fiscal

"La nómina de todos los beneficiarios que viajaron en aviones y barcos para salir del país con sus respectivos DNI, no sólo se encuentra a su alcance inmediato, sino que también está a disposición de la fiscalía federal y el juzgado”, manifestó Marijuan.s."Todos los organismos involucrados, incluso el suyo, cuentan con los nombres y DNI de estas personas", le reprochó a Tolosa Paz.

"Le sugiero que, además de las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata en este caso, se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios",Tolosa Paz informó este martes que, en conjunto con su par de Economía, Sergio Massa, decidieronAl igual que el fiscal, la funcionaria indicó que los datos fueron obtenidos de la Dirección Nacional de Migraciones.

, ya que hay titulares que guardan relación con inmigrantes de esos países o son inmigrantes de dichos países residentes en Argentina", aclaró la funcionaria y explicó que"Construir un Estado eficiente y cuidar los recursos del Estado es tarea de todos los ciudadanos y los funcionarios públicos. Estamos convencidos que las 1163 personas no son representativas de la condición de honestidad de la totalidad de los 1.263.

