Pipo Gorosito dejó de ser el entrenador de Colón

Néstor Gorosito dejó de ser el director técnico de Colón de Santa Fe, ante un pedido de la dirigencia del club, y al pasar a despedirse de los jugadores afirmó que 'nos hubiese gustado quedarnos mucho tiempo, pero los resultados no acompañaron”.

Consultado respecto de quién tomó la decisión, Gorosito dijo “estaba con fuerzas, me sentí muy respaldado por los jugadores, ellos no querían que nos vayamos” y aclaró que no hablo con el presidente de Colón, José Vignatti, quien le habría pedido la renuncia ayer. “No importa de quien es la decisión. Tal vez viene cualquiera y revuelve un poco y se soluciona. No hable nada con Vignatti.

