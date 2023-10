Pichot: la lucha contra el ego, su amor por Los Pumas y la carta que le mandó Maradona

, ex capitán y emblema de Los Pumas, fue el invitado de lujo del quinto episodio del ciclo de Protagonistas de YPF para celebrar sus 100 años.La pasión por el rugby fue un eje clave en la charla en una familia que se respiraba el deporte. “Según mi abuela Porota, a los cuatro años ya quería ser jugador de Los Pumas.

Claramente no me acuerdo de mis cuatro años pero ella decía que yo jugaba en el patio de su casa y en vez de hacerlo una pelota redonda,Y aunque parezca también sorprendido, rápidamente encontró razones para esa elección. “Para los que somos rugbiers, esa pasión que es casi religiosa. Algo parecido a lo que pasa con el fútbol. Todos los deportes tienen esa especie de tribu de ser parte y el querer que tus hijos también vivan eso.

Lo que no se dio con el fútbol, pese a que mi padre era hincha de Independiente y yo era de Boca, no había esa pasión. En cambio en mi casa el rugby siempre se vivió de forma apasionada.La historia de Pichot siempre estuvo ligada no sólo a sus capacidades deportivas sino a su gran rol de líder. headtopics.com

Pipo Larrubia me dijo:"Flaco no entendiste nada. Así no va" y me dio una clase magistral de educación adelante de todos, que es donde al ego más le duele . Con casi 50 años te puedo decir que el gran problema de la sociedad es el ego. Es difícil cambiarlo y yo ahí de entrada me comí un planchazo en la cara. Ahí nació el líder diría”.

El repaso de sus comienzos, cómo su hermano debió dejarle el puesto en la cancha en el equipo, la relación con su padre al irse al exterior para jugar profesionalmente, el gran recuerdo del bronce en el Mundial 2007 y Maradona. Siempre Diego aparece en sus charlas. “Maradona una vez nos dijo:"mi gran problema soy yo mismo". Es así, es esa lucha constante contra uno mismo. headtopics.com

