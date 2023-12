Pichetto cuestiona puntos del DNU y de la Ley Ómnibus presentados por el Gobierno

Miguel Ángel Pichetto, quien esta semana presentó el nuevo bloque de Diputados Hacemos Coalición Federal, cuestionó nuevamente algunos puntos del DNU y de la Ley Ómnibus presentados por el Gobierno; aunque también manifestó sus coincidencias y su respaldo en cuestiones como las reformas electorales y laborales.

El diputado, que integra el bloque con otros 23 diputados de Cambio Federal, Hacemos Nuestro País y la Coalición Cívica, aseguró que el Congreso se encuentra “en plena actividad” y que continuará trabajando “todo enero intensamente”. Aunque recalcó que el oficialismo no constituyó todavía la comisión para tratar el DNU. Pichetto marcó sus diferencias con el plan de privatizaciones del presidente Javier Milei y destacó sobre todo la necesidad que tiene la Argentina de tener un banco público. “El Banco Nación tiene un rol fundamenta, es muy importante mantenerlo para promover el desarrollo y el apoyo a las Pyme





