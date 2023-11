Phishing: la estafa online que busca el vaciamiento de las cuentas bancarias

como puede ser el phishing, una modalidad que busca obtener las claves de la cuenta bancaria y vaciar los fondos. Con el fin de ampliar esta información, este medio se comunicó con el abogado especializado en estafas electrónicas,”, explicó Marcelo Szelagowski, que luego agregó: “Es un delito que tiene por objetoy el engaño se produce a través de diferentes métodos, como puede ser el cuento del tío o otras alternativas más sofisticadas”.

“Los jueces comenzaron por obligar a los bancos a considerarse dentro de la ley de defensa al consumidor para dictartomados por los ciberdelincuentes”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó que, “todo esto se basó en el hecho de que

las entidades bancarias no verificaban de un modo fehaciente la identidad del solicitante del créditoLos juicios por phishing pueden durar de 2 a 3 años Por otro lado, el abogado especializado en estafas informáticas señaló: “Los bancos han hecho un análisis de los costos beneficios, es decir,

a la justicia llega menos del 0,5% de los damnificados por phishing por los costos que tiene acceder a la justicia ”. Sobre la misma línea, remarcó que, “los abogados son reacios a tomar este tipo de procesos porque en su mayoría tardanA modo de cierre, Szelagowski recomendó: “Hay que estar muy alerta con el tema malwares, troyanos y jamás, si a usted se le traba una sesión de homebanking, entrar a llamar a teléfonos desesperado porque puede darse que se ha metido un ciberdelincuente a su máquina a través de un virus”.

