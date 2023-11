Perpetua para el fisicoculturista que asesinó a su novia en Los Toldos

“Llanos asesino eso es lo que sos, así te condena la Justicia, la sociedad y la vida misma”, escribió en sus redes Walter Maldonado, hermano de la victima, tras la sentencia. optó por no decir nada, aunque anteriormente el acusado había aceptado la culpabilidad y los cargos en su contra y pidió retirarse de la sala.

El ahora condenado le pidió “perdón” a la familia y “misericordia a Dios”, para luego no responder ninguna pregunta del fiscal Pedernera y solicitarle al Tribunal que lo retiraran de la sala. Al día siguiente, la familia de la mujer hizo la denuncia por averiguación de paradero luego de ir a la casa y descubrir que había algunos objetos rotos y que tanto ella como Llanos habían desaparecido.

Los vecinos declararon que escucharon gritos durante la madrugada y la policía determinó a partir de videos de las cámaras de tránsito que Llanos se había ido de la ciudad en el auto Nissan Tiida de la víctima.

En tanto, a partir de la pista del auto, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un vehículo de esas características en el estacionamiento de un hotel llamado Victoria, ubicado en la calle Lavalle 151, en el centro urbano de Luján, donde el sospechoso fue finalmente capturado por personal policial.

