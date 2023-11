Permiten el paso de 76 palestinos heridos y 335 extranjeros de la sitiada Gaza a Egipto en medio de los bombar...

"La terminal de Rafah volverá a abrirse el jueves 2 de noviembre para permitir el paso de más extranjeros y ciudadanos con doble nacionalidad"una fuente de seguridad, tras el ingreso de las ambulancias con los 76 palestinos heridos seis micros con los titulares de pasaportes extranjeros. Según informó el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, entre ellos se encontraban cuatro ciudadanos italianos.

Entre los más de trescientos extranjeros que pudieron salir de Gaza hubo cinco ciudadanos franceses según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia."Continuamos nuestros esfuerzos para que todos nuestros compatriotas, nuestro personal y sus familias que lo deseen puedan abandonar Gaza lo antes posible", añadieron desde el ministerio francés remarcando su preocupación por los 50 ciudadanos franceses y sus familias.

El ministro de defensa israelí, Yoav Gallant, le dio el ultimátum a Hamas. El dirigente no le brindó demasiadas opciones:"El enemigo solo tiene dos opciones, morir o rendirse sin condiciones, no hay ninguna tercera opción", declaró Gallant durante una rueda de prensa en Tel Aviv, refiriéndose al movimiento islamista, que gobierna en la Franja de Gaza.Israel bombardea campo de refugiados en Gaza: atacó 11.

