Perú cerca de volver a la bicameralidad parlamentaria

El Perú quedó a un paso de volver a la bicameralidad parlamentaria en las elecciones de 2026 mediante una acción de los integrantes del actual Congreso unicameral quienes de paso buscan autohabilitarse para la reelección inmediata.

Aunque diversas voces independientes se habían declarado a favor de la bicameralidad para mejorar la calidad del debate y forjar una representatividad más justa la forma en que se dio el paso no satisfizo a los expertos para quienes los congresistas solo buscan ventajas para ellos y sus partidos.'Nada garantiza ahora que un Congreso bicameral pueda funcionar mejor. Lo que puede pasar (con estas condiciones) es que se duplique la mediocridad' dijo a Télam el politólogo Roger Santa Cruz quien puso pocas esperanzas frente a un cambio que no ha sido consultado con la sociedad y que no va acompañado por una reforma política importante.'Reforma sí pero respetando la opinión mayoritaria de los ciudadanos. Le temo mucho a una iniciativa que viene de este Congres





clarincom » / 🏆 3. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Aliendro renovó con River hasta el 2026El volante pasó por las oficinas del Monumental para extender su vínculo con la Banda.

Fuente: DiarioOle - 🏆 11. / 63 Leer más »

Cristiano Ronaldo habló de su futuro: ¿Llega al Mundial 2026?A sus 38 años, el astro portugués no detiene su marcha y se muestra sin apuro para ponerle fecha al final de su carrera.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

La selección argentina de fútbol masculino pierde contra Uruguay en las eliminatorias para el Mundial 2026El seleccionado argentino de fútbol masculino perdió por 0-2 el jueves con su par uruguayo, y dejó el invicto en las eliminatorias para el Mundial 2026 en la Bombonera, un estadio que no tiene química con la albiceleste.

Fuente: iProfesional - 🏆 1. / 97 Leer más »

El Congreso de Perú aplaza su decisión de avanzar sobre la JusticiaLa dilación les dio a los congresistas tiempo adicional para coordinar cómo encararán un asunto que diversos analistas coinciden en señalar como determinante para la institucionalidad del país.

Fuente: AgenciaTelam - 🏆 6. / 77 Leer más »

| Cómo será el Congreso: UP será la primera minoría en ambas cámaras y el Congreso sLos resultados de las generales marcan un recinto que estará atravesado por la falta de quórum propio y precisará de acuerdos transversales para impulsar leyes

Fuente: Cronistacom - 🏆 16. / 50 Leer más »

Argentina vs Uruguay, en La Bombonera por las Eliminatorias del Mundial 2026: cómo sacar las entradas y qué precio tienenLos tickets se podrán sacar a través del sitio web Deportick.El detalle completo de los precios para ver a la Scaloneta y cuándo salen a la venta.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »