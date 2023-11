Pena máxima. Pidió “perdón” y “misericordia a Dios” el fisicoculturista que mató a su pareja y la quemó dentro de una bolsa

Un fisicoculturista que tenía denuncias por violencia de género y abuso sexual fue condenado a prisión perpetua por haber asesinado a su pareja a golpes, a quien estranguló y prendió fuego su cadáver adentro de una bolsa de arpillera, en abril del 2021, en la ciudad bonaerense de Los Toldos.

