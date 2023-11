Pelea con final abierto en La Plata: cuándo se definirá al ganador entre Garro y Alak

En ese bache de apreciación transcurrió el recuento hasta ahora. La revisión original fue exclusiva de la Junta Electoral provincial con sede en el Pasaje Dardo Rocha en el centro platense a media cuadra de la Gobernación. También funcionó un conteo adicional de la mesa de extranjeros en el edificio del Hipódromo local. En esos dos ámbitos hubo planteos de revisión de urnas. Juntos por el Cambio presentó la mayoría de pedidos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERFILCOM: Alak festeja en La Plata pero Garro pide abrir más urnasAlejandro Gomel- Elecciones en La Plata

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Julio Garro insistió en esperar el escrutinio definitivo y no reconoció la victoria de AlakJulio Garro

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PAGINA12: Alak contra Garro: por qué Julio le ganó a JulioPobre Dardo Rocha, que murió en 1921 sin drones. La foto aérea del centro de La Plata, con su catedral y sus diagonales parisinas, le encantaría al abogado y político que la fundó en 1882. A Julio Alak, otro abogado y político, también lo deleitan las ...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Alak afirmó que Unión por la Patria ganó claramente en La PLataSoy el intendente electo de La Plata con una diferencia de entre 900 y 1.000 votos , confirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, tras advertir que el espacio de Juntos por el Cambio no quiere reconocer la derrota .

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

LANACION: La Plata: Garro reclamó a la justicia electoral que se abran las urnas, mientras Alak se proclamó ganadorEl intendente actual afirma que también ganó y llevó su reclamo para que abran 69 urnas impugnadas

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: La Plata: ordenaron abrir 69 urnas y mañana se sabrá quién ganó la elecciónJulio Garro (Juntos por el Cambio) busca ser reelecto en su cargo y Julio Alak (Unión por la Patria) busca regresar al poder en aquella ciudad.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕