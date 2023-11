Paulo Dybala volvió a entrenarse con normalidad en la Roma

Además de Dybala, Mourinho recuperó para este partido a su compatriota Renato Sanches, aunque sigue sin poder contar ni con el inglés Chris Smalling ni con los italianos Leonardo Spinazzola y Lorezo Pellgrini, cuyas lesiones les apartarán de los terrenos de juego, previsiblemente, hasta el próximo 12 de noviembre, cuando el Roma se medirá al Lazio en el derbi de la capital italiana.

