Patrón Bermúdez: de las críticas al Consejo de Boca a la final de la Copa Libertadores

"Aparecía un periodista diciendo esto, lo otro, criticando, despotricando, cuando hacíamos una declaración sobre algo, se burlaban de nosotros.

Era cualquier cosa y lo que hacíamos era acompañar al técnico de turno, a Miguel Russo, a Seba Battaglia, al Negro Ibarra, acompañarlos, hablarles, estar de acuerdo, entrar en discusiones futboleras, era nuestro trabajo y sigue siendo. Y hoy es Almirón. Y lo seguimos haciendo. Pero claro,Y parece que el tiempo se encargó de darnos un poquito la razón, pero más que a nosotros, a los jugadores, a la apuesta que hicimos".

se dio cuenta en ese circo que los payasos no era payasos, eran leones; y los leones no eran leones, eran payasos". Una es con el vicepresidente, que es un poco mas distante y lógica, con respeto. Otra es con Chicho (Serna), que es más cordial, más de entrar; una es con Raúl (Bermúdez), que tiene otra confianza, una muy sana es con el Chelo (Delgado), que habla poco pero es amigote; y una es conmigo, el que menos habla, pero cuando me necesitan pongo la mano" headtopics.com

"Sabés por qué no tengo ansiedad, porque ya la viví desde adentro. Algunos de los que nos hemos ido de la cancha, nos ataca el doble la ansiedad. A mí me paso todo lo contrario""Por más que apriete, no voy a cabecear en los córners, no puedo pegar una patadita de atras, así que dependo de los muchachos,

