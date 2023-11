Partido entre Santa Fe vs. Once Caldas en Categoría Primera A de Colombia

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Santa Fe vs. Once Caldas correspondiente a la fecha 20 de Categoría Primera A de Colombia. Podrá ser visto desde las 21:30hs. en el estadio Nemesio Camacho, en Bogotá el martes 7 de noviembre. No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Santa Fe vs. Once Caldas en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.¡La pelota se fue al córner! Deberá reponer desde la esquina Santa Fe.

El encargado de tirarlo es Harold Andrés Rivera Chavarro.Tabla de posiciones del torneo: Categoría Primera A de Colombia que juegan Santa Fe y Once Caldas De cara al partido entre Santa Fe y Once Caldas es importante analizar cómo viene la tabla de posiciones de Categoría Primera A de ColombiaSanta Fe vs. Once Caldas disputarán el partido en el estadio Nemesio Camacho, en donde Santa Fe jugará de local

:

LAVOZCOMAR: San Francisco, Frontera y la larga sombra del narcotráfico entre Córdoba y Santa FeUn informe periodístico desgrana la grave realidad que se padece en la región y la caracteriza como “la otra triple frontera”. Fuertes señalamientos entre los intendentes de ambas poblaciones.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más »

TYCSPORTS: Herrón definió el once de Boca con cambios para jugar con San LorenzoEl Xeneize trabajó en el segundo día del ciclo del nuevo técnico interino, quien decidió dos cambios en el equipo que parará en el clásico de mañana respecto al que cayó ante Fluminense.

Fuente: TyCSports | Leer más »

PAGİNA12: Banco Santa Fe patrocinará nueve proyectosEl Banco Santa Fe patrocinará, a través de la gestión de la Fundación Banco Santa Fe, a ocho instituciones educativas de la provincia de Santa Fe y una de Entre Ríos, que presentaron proyectos ante el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET),...

Fuente: pagina12 | Leer más »

PAGİNA12: Sergio Massa sale a la caza de votos clave en Córdoba y Santa FeLa idea del comando de campaña de Unión por la Patria es hacer eje en la idea de que 'con Sergio la grieta murió y empieza una nueva etapa en la Argentina'. La primera parada en la agenda del candidato es un encuntro con el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, cercano a Juan Schiaretti.

Fuente: pagina12 | Leer más »

DİARİOOLE: Crece la tensión en Santa Fe: amenazaron al presidente de ColónHoras antes del duelo contra Banfield, aparecieron carteles y pintadas en la casa de Vignatti.

Fuente: DiarioOle | Leer más »

TODONOTİCİAS: Santa Fe inicia la recepción de envases vacíos de fitosanitarios en colaboración con CampoLimpioEste martes 7, en Arequito, se realizará una jornada para promover el Sistema de Gestión Integral (SGI), para fomentar prácticas agrícolas sostenibles y el acatamiento de la Ley Nacional 27.279.

Fuente: todonoticias | Leer más »