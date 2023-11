Partido Barcelona vs. El Nacional en vivo

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Barcelona vs. El Nacional correspondiente a la fecha 12 de Serie A de Ecuador. El encuentro en directo será televisado en Star+ y podrá ser visto a partir de las 20:00hs. en el estadio Banco Pichincha, en Guayaquil el domingo 5 de noviembre. No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Barcelona vs. El Nacional en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.

:

LAVOZCOMAR: La sequía sigue golpeando la recaudación nacional, ¿cómo le fue a Córdoba en octubre?Por el menos aporte del impuesto a las exportaciones, los ingresos volvieron a ubicarse debajo de la inflación.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más »

TYCSPORTS: Barcelona vs. El Nacional en vivo: cómo verlo, horario y TVBarcelona y El Nacional se enfrentarán por Serie A de Ecuador el domingo 5 de noviembre. El partido se jugará a las 20:00hs. y se televisará por Star+. Seguilo en vivo.

Fuente: TyCSports | Leer más »

LA POLÍTİCA ONLİNE: El escándalo narco generó un terremoto político en el gobierno de Lacalle PouSu propio partido y los aliados del Partido Colorado, Partido Independiente y Cabildo Abierto pide más renuncias y que el presidente brinde explicaciones.

Fuente: La Política Online | Leer más »

TYCSPORTS: Partido entre América-MG vs. Atlético Mineiro en vivoSigue en vivo todas las incidencias del partido entre América-MG vs. Atlético Mineiro correspondiente a la fecha 32 de Brasileirão.

Fuente: TyCSports | Leer más »

TYCSPORTS: Expulsión polémica en el partido entre Boca Juniors y SantosEn el partido entre Boca Juniors y Santos por la Copa Libertadores, se vivió un momento tenso cuando el lateral izquierdo colombiano le dio una cachetada al capitán de Santos. El árbitro decidió expulsar al jugador y ambos equipos terminaron el partido con 10 jugadores.

Fuente: TyCSports | Leer más »

TYCSPORTS: Partido entre Club Bolivar vs. Sol de América (F) en vivoSigue en vivo todas las incidencias del partido entre Club Bolivar vs. Sol de América (F) correspondiente a la llave 3 de Federal A de Argentina. No te pierdas las novedades del encuentro en el minuto a minuto.

Fuente: TyCSports | Leer más »