Paritarias y aumentos: cuánto sale tener seguridad privada en tu edificio a partir de noviembre

El gremio también acordó que los aumentos salariales de enero y febrero de 2024 se calcularán sobre la base del conformado de $ 400.000, basándose en un cálculo promedio del índice de inflación del INDEC, obtenido por la suma de los IPC. LA USPRA está dirigida por Ángel García.

