Para un analista político, la alianza de Javier Milei con el PRO "podría darle equipo para poder gobernar"

"Mucha gente salió a criticar esta movida pero fue una decisión importante”, explicó el analista político Maximiliano Aguiar.Tras el apoyo explícito de Mauricio Macri y Patricia Bullrich junto a gran parte del PRO a la candidatura de Javier Milei, las relaciones con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica llegaron a un punto de no retorno.

“Si vemos los últimos años de política era muy difícil prever que podía haber este resultado electoral”. “Se está precipitando un proceso de diferencias que viene desde hace tiempo”, disparó el entrevistado. headtopics.com

“La crisis de Juntos por el Cambio reconfigura la oposición, esta alianza podría darle equipo a Javier Milei para poder gobernar”En esa misma línea, el entrevistado dijo que podría haber una gran estrategia discursiva por el lado de“Es muy importante que haya una gran percepción por parte del público”, complementó.

Finalmente, Aguiar dijo que Milei puede ampliar su poder legislativo a partir de este golpe en el tablero

