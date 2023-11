Para Juliana Di Tullio, si gana Massa “Cristina no va ser parte del Gobierno”

Además, aseguró: “Ustedes siempre se preguntan qué va a hacer Cristina... Cristina no va ser parte del Gobierno y el que va a gobernar es Sergio Massa”. En esa línea, Di Tullio destacó que “Sergio Tomás Massa va a tomar las decisiones políticas y los vicepresidentes tienen el rol que tienen. Cristina lo que tiene es un rol de conducción política que lo que hizo es tratar de ser escuchada”.

“Ya lo viene demostrando en su gestión, con la devolución del IVA y la exención del pago del Impuesto a las Ganancias para trabajadoras y trabajadores”, sostuvo la legisladora ultrakirchnerista. En declaraciones a AM 750, la senadora bonaerense aceptó que “hace 8 años que el pueblo argentino la está pasando mal” y señaló que Cristina Fernández de Kirchner “dejó en 2015 un reparto equitativo entre el capital y el trabajo, una equidad deseable”.

“Pero durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri se dedicaron a liquidarlo casi todo, y luego nos endeudaron con el Fondo Monetario Internacional. Luego, nuestro gobierno no pudo o no supo resolverle la vida a los argentinos y argentinas, y eso generó mucho enojo, porque el pueblo deposita en el peronismo muchas expectativas. Por eso, hay que hacerse cargo y hay que pedir disculpas”, agregó.“El resultado electoral del 22 de octubre nos da una enorme responsabilidad.

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar La Voz para ahorrar en cientos de comercios!Vía Rawson

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: Juliana Di Tullio anticipó que si Massa gana “Cristina no va a ser parte del Gobierno”La senadora nacional aseguró que si la vicepresidenta le hubiera “quitado el cuerpo” a la administración de Alberto Fernández, eso hubiera derivado en “un escándalo institucional”

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

PERFILCOM: Juliana Di Tullio: 'Cristina no va a ser parte del próximo gobierno'Juliana Di Tullio en Modo Fontevecchia 01/11/2023

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PAGINA12: Juliana Di Tullio, contra Milei y Bullrich: “Odian al país que quieren gobernar'La presidenta del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado aseguró que el pueblo argentino está frente a la elección “más importante desde la recuperación democrática” por “lo que está en juego”.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

CLARINCOM: Juliana Di Tullio dijo que Cristina Kirchner 'no va a ser parte del Gobierno' si Massa le gana el balotaje a MileiLa senadora nacional defendió el rol de la actual Vicepresidenta al destacar que 'no le quitó el cuerpo' a este Gobierno.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Massa, Bullrich y Rodríguez Larreta participaron del encuentro de la DAIA para repudiar a HamasTambién estuvieron el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley; la diputada electa por La Libertad Avanza, Diana Mondino; y los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

CLARINCOM: Nueva encuesta para el balotaje: cómo está la pelea entre Sergio Massa y Javier MileiEs un estudio de la consultora Proyección.Fue una de las que acertó el triunfo oficialista el 22-O.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕