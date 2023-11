Para frenar la nueva ola de discursos negacionistas

“Es un tema que tiene que ver profundamente con estas cuatro décadas de democracia ininterrumpida que, con orgullo, podemos exhibir en el país. Feierstein planteó sus dudas sobre la lógica de la penalización como herramienta para ese combate político. “No pareciera que este problema doctrinario de penalización del negacionismo logra compensar el costo de asignarle al derecho penal funciones que no debería tener con la efectividad de lograr limitar el crecimiento del negacionismo.

Discursos en la esfera pública pronunciados por personas referentes del arco político y mediático que alientan el desprecio, la discriminación y la agresión hacia el otro. A esto se suma los discursos apologéticos de la dictadura por parte de candidatos presidenciales”, sostuvo.

Tras repasar las experiencias internacionales que penalizan el negacionismo, reparó en la experiencia Europea aunque aclaró que no le parece el camino para seguir en Argentina. Y propuso “pensar los negacionismos en la modalidad de discursos de odio que establecer los límites democráticos a la libertad de expresión. Solo en esa clave, discursos no protegidos, no vamos a tener problemas en la legitimidad de la libertad de expresión”.

