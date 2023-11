Para el papá de Justina, la venta de órganos es inmoral, antiética e ilícita

Lo Cane sostuvo que"el sistema de donación funciona mejor año tras año aunque siempre hay cosas para mejorar" y recordó que a partir la ", explicó y advirtió que"el mercado regule la oferta y la demanda de órganos siempre ha sido una distribución inequitativa, en donde el dador siempre es el pobre y en el que recibe es el rico".

es muy importante la confidencialidad, que se respete la privacidad de los donantes, que no existan comunicaciones indebidas entre las partesLa polémica sobre el sistema de donación de órganos en el país se produjo luego de que la diputada nacional electa de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires,

"El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón. Mercado quiere decir transacción.", señaló Mondino en declaraciones a Radio La Red."¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar.

"toda persona mayor de 18 años" es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario"La ley refuerza el derecho individual de decidir si querés ser donante o no, porque antes de la ley lo decidía la familia", indicó.

