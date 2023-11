PAMI comienza a pagar el bono de $15.000 para jubilados en noviembre: los requisitos

com/DLX2O9kSJ9 — PAMI - INSSJP (@PAMI_org_ar) November 1, 2023 Requisitos y quiénes cobran el Programa Alimentario de PAMI todas las afiliadas y los afiliados mayores a 60 años que perciban hasta un haber mínimo y medio ($131.189) serán incluidas de forma automática en el programa. Más 3 millones de personas afiliadas recibirán un pago de $15.000 durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

