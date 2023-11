Palermo: un grupo de mujeres pidió la liberación de los niños secuestrados por Hamas

que el movimiento radical islámico Hamas mantiene como rehenes en la Franja de Gaza tras el ataque perpetrado en territorio de Israel, el sábado 7 de octubre.se autoconvocó en la Plaza Israel (avenida Figueroa Alcorta al 5500, CABA) en torno al cantero central del parque con forma de Estrella de David, un símbolo representativo de Israel y la comunidad judía.

En la Plaza Israel, en los bosques de Palermo, mujeres -en su mayoría madres- exigieron la liberación de rehenes, en especial, de los 30 niños y niñas. (Foto: Victoria Gesualdi)pedir que liberen a los secuestrados, sobre todo a los más de 30 chicos, comunicadora y una de las organizadoras del encuentro.

"No queremos que la gente se olvide que todavía hay muchos niños secuestrados y pedimos por ellos. Pedimos por su pronto regreso a casa", agregó Nahmod, influencer sobre maternidad en la cuenta @mamanosabe.blog.

En el acto, las mujeres presentaron decenas de cochecitos de bebé vacíos con las fotos de niños y niñas que permanecen secuestrados y desaparecidos desde el ataque perpetrado por Hamas en el sur de Israel, en ciudades de la zona y kibutzim.Con carteles con consignas como, las participantes formaron un círculo alrededor de la Estrella de David y exigieron la liberación de todos los rehenes.

