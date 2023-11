Pactos de investidura: Sánchez vota en la consulta del PSOE y llama a participar a los militantes

Este sábado se dará por finalizada la consulta a la militancia del PSOE sobre los pactos de investidura de Pedro Sánchez con grupos como Junts o ERC. Durante esta jornada, la posibilidad de votación será exclusivamente presencial, tras cinco días en los que ha estado vigente la forma telemática.El PSOE dará a conocer el domingo los resultados de esta consulta, a la que están llamados a votar alrededor de 172.

600 militantes socialistas para pronunciarse sobre el pacto de gobierno firmado ya con Sumar y sobre los pactos necesarios con otros partidos para que la investidura salga adelante, entre ellos ERC (sellado este jueves) y Junts (aún pendiente). (Imagen: EFE)Pactos de investidura: Sánchez vota en la consulta del PSOE y llama a participar a los militantesAmnistía: la Mesa del Congreso aprueba al letrado que firmara la ley, pero no todos están de acuerdoLa pregunta a la que podrán responder los afiliados, que no menciona la ley de amnistía, uno de los requisitos exigidos por Junts y ERC para investir a Sánchez y que aún no ha sido registrada, dice: '¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?

