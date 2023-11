Pablo Avelluto, un macrista en recuperación

. Cada uno tocaba muy bien su instrumento y los cuatro sonaban muy bien cuando tocaban juntos", dijo, en una perspectiva optimista de la gestión del PRO. Sin embargo, siguió el exministro,"las carreras solistas de cada uno fueron un desastre, salvo la de Marcos que se alejó de la política". A partir de ahí, reconoció,"fue un desfile de egos" y"

con la llegada de Patricia Bullrich a la jefatura del partido se plantearon posiciones que yo no comparto en absoluto, una de ellas la idea de 'hay que terminar con el kirchnerismo para siempreEsa idea, afirmó el exministro,"es autoritaria y antidemocrática, porque de lo que se trata es de ganar la elección al kirchnerismo con propuestas que sean mejores para que sus votantes cambien de opinión, no de barrerlos del mapa".

"Me cayó pésimo, me pareció que se abandonaron los valores del PRO por los que me sumé hace diez años"Pensé durante la campaña electoral que nosotros estábamos en contra de Milei y fue lo que se dijo, de manera tal que.

"Yo tengo convicciones desde muy chiquito, era adolescente durante el gobierno militar. Acabo de leer que el (exmilitar condenado por delitos de lesa humanidad, Jorge) 'Tigre' Acosta apoya esta fórmula, yo no puedo estar ahí.Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.

