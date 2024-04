Otorgan pensión honorífica a Alberto Fernández y genera críticas

La ANSeS le otorgó una pensión honorífica por 7 millones de pesos al ex presidente Alberto Fernández en tiempo récord y desde la oposición salieron a criticar la medida. La medida fue tomada por el interventor de la ANSeS Mariano De Los Heros confirmaron a Clarín voceros del Gobierno de Javier Milei. El ex presidente había pedido en enero la pensión honorífica que le corresponde como ex presidente porque había dicho desde España que no le alcanzan sus ingresos para vivir tal como reveló Clarín.

Si se le suman los ingresos de enero el ex presidente debería cobrar 14 millones de pesos por enero y febrero en forma retroactiva. La diputada Graciela Ocaña se opuso a la medida porque “Alberto Fernández debe acreditar que residente en la Argentina” según la ley 24.018 sancionada durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



clarincom / 🏆 3. in AR

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Imputaron a Alberto Fernández en la causa de los seguros denunciada por el gobiernoEl fiscal federal Ramiro González imputó hoy al expresidente de la Nación y otros ex funcionarios por una maniobra supuestamente fraudulenta en la contratación de seguros de organismos oficiales que otorgaba con 'Créditos Anses' el organismo en cuestión.

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »

Ordenan presentación de organismos en investigación contra Alberto FernándezEl juez federal Julián Ercolini ordenó la presentación de distintos organismos mencionados por Nación Seguros en el proceso de contratación de seguros y brokers. Alberto Fernández fue imputado en dos causas por posible malversación de fondos públicos.

Fuente: telefenoticias - 🏆 9. / 68 Leer más »

Alberto Fernández ratifica su inocencia en el escándalo de Nación SegurosEl ex presidente argentino, Alberto Fernández, reafirma su inocencia en la causa que investiga el escándalo de Nación Seguros y asegura que no ha cometido ningún hecho indebido durante su gestión. Critica las falsas acusaciones y destaca el poder mediático en la sociedad argentina.

Fuente: telefenoticias - 🏆 9. / 68 Leer más »

La Justicia unificará las causas por corrupción contra Alberto FernándezEl juez Ercolini se prepara para agrupar las causas por la posible contratación irregular de seguros. Una primera denuncia fue radicada por la abogada Silvina Martínez, mientras que la segunda investigación fue solicitada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Las medidas de prueba en las que se avanza.

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »

Diana Mondino cuestionó darle créditos a jubilados porque 'se van a morir' y Mirtha Legrand le respondió: 'Yo pienso vivir muchos años más'La canciller se refirió al 'escándalo' de corrupción que involucra al expresidente Alberto Fernández.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

Diana Mondino cuestionó darles créditos a jubilados porque 'se van a morir' y Mirtha Legrand le respondió: 'Yo pienso vivir muchos años más'La canciller se refirió al 'escándalo' de corrupción que involucra al expresidente Alberto Fernández.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »