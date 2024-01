Organismos de derechos humanos se unen en rechazo a la Ley ómnibus y el DNU

Madres, Abuelas, H.I.J.O.S., Nietes, Familiares y una gran cantidad de espacios de derechos humanos adhieren "a la unidad del pueblo". El movimiento obrero hizo punta en posicionar en la calle el rechazo a la Ley ómnibus y el DNU, dos de los principales pilares sobre los que el Presidente Javier Milei intenta construir su estrategia de gobierno, y rápidamente comenzó a cosechar adhesiones. Los organismos de derechos humanos no fueron la excepción.

“Ahí vamos a estar expresando nuestro repudio y sumando a la unidad del pueblo”, destacó, una de las referentes de la línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo que estarán presentes. “Estaremos para decir al Gobierno y a los diputados que estas medidas son atrocidades, que no estamos de acuerdo”, sumó su compañera de pañuelo blanco. Marcharán también la Asociación Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.





