Orense vs. Barcelona en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Orense vs. Barcelona correspondiente a la fecha 11 de Serie A de Ecuador. El encuentro en directo será televisado en Star+ y podrá ser visto a partir de las 20:00hs. en el estadio Nueve de Mayo, en Machala el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Orense vs. Barcelona en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora, TV de Orense vs. Barcelona

Orense vs. Barcelona en vivo: cómo verlo, horario y TVOrense y Barcelona se enfrentarán por Serie A de Ecuador el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 20:00hs. y se televisará por Star+. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Murió el escritor Peter Kaldheim mientras recitaba un monólogo en BarcelonaEl estadounidense se encontraba dando su primera presentación en español en la sala Cronopios cuando falleció súbitamente Leer más ⮕

Con los Rolling Stones en la platea, Real Madrid le ganó el clásico a BarcelonaReal Madrid se quedó este sábado con el clásico frente a Barcelona por 2 a 1 de visitante, y regresó a la punta de la Liga de España que comparte con Girona, en la continuidad de la undécima fecha, acompañado por Mick Jagger y R... Leer más ⮕

MURIÓ MATTHEW PERRY, el actor que encarnó a CHANDLER en la serie FRIENDSLo confirmaron fuentes policiales al medio estadounidense TMZ. Su fallecimiento sorprendió en redes donde los fanáticos de la serie lo despidieron Leer más ⮕

Inter vs. Roma, por la Serie A: horario, dónde ver en vivo y formacionesEste domingo en Milan, por la décima jornada de la Serie A, el Inter de buscará ganar y mantener el liderato. Conocé lo que debés saber del duelo que iniciará a las 14.00. Leer más ⮕

Inter vs. Roma, por la Serie A: horario, formaciones y dónde ver en vivoEste domingo en Milan, por la décima jornada de la Serie A, el Inter de buscará ganar y mantener el liderato. Conocé lo que debés saber del duelo que iniciará a las 14.00. Leer más ⮕