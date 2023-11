Opinión de Gil Lavedra sobre la reivindicación de la dictadura

Ex diputado integrante del tribunal que en 1985 juzgó a las Juntas Militares y actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra participó del Consejo Asesor del Debate Presidencial y fue consultado este sábado sobre la irrupción de Javier Milei. En ese contexto dejó una fuerte definición: 'La reivindicación de la dictadura supone una involución democrática'.

Gil Lavedra opinó sobre el avance meteórico en la política de Milei, uno de los candidatos que este domingo participará en el balotaje junto a Sergio Massa. 'En lo que tiene que ver con la reivindicación de las víctimas, yo veo que eso obviamente no merece ningún comentario, las víctimas son las víctimas no importa de dónde sean. El homicidio es un homicidio, quien quiera sea quien lo cometa', señaló el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos. 'Ahora en lo que hace a la reivindicación de la dictadura, esto supone una involución democrática





