Olympique de Marsella vs. Olympique Lyon en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Olympique de Marsella vs. Olympique Lyon correspondiente a la fecha 10 de Ligue 1 de Francia. Podrá ser visto a partir de las 16:45hs. en el estadio Stade Vélodrome, en Marsella el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Olympique de Marsella vs. Olympique Lyon en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Olympique de Marsella vs. Olympique Lyon

Olympique de Marsella vs. Olympique Lyon en vivo: cómo verlo, horario y TVOlympique de Marsella y Olympique Lyon se enfrentarán por Ligue 1 de Francia el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 16:45hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

