Olimpia vs. Cerro Porteño en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Olimpia vs. Cerro Porteño correspondiente a la fecha 17 de División de Honor de Paraguay. Podrá ser visto a partir de las 17:00hs. en el estadio Tigo Manuel Ferreira, en Asunción el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Olimpia vs. Cerro Porteño en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Olimpia vs. Cerro Porteño

Olimpia vs. Cerro Porteño en vivo: cómo verlo, horario y TVOlimpia y Cerro Porteño se enfrentarán por División de Honor de Paraguay el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 17:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

