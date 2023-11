Olé en viaje: una travesía feliz y con hinchas de Boca por todos lados

Lo que distingue esta semana de cualquier otra, es que cada dos o tres puertas de embarque, el común denominador en la vestimenta de la gente es alguna prenda con los colores de Y eso sucede porque esta vez no alcanza con completar los aviones directo a destino para vivir la travesía de seguir al xeneize en lalas alternativas para estar en Río de Janeiro se multiplicaron. Entonces, cualquier destino que se acerque a la cidade maravilhosa e incluso los que apenas si se aproximan a Brasil tienen un inevitable componente azul y oro.Hinchas de Boca llegados desde Ingeniero Budge aguardan en la escala del aeropuerto de Foz do Iguazú.

Una vez adentro del vuelo que unirá Buenos Aires con la fronteriza Iguazú, los tres o cuatro grandes grupos de hinchas dispersos en el avión empiezan con los cantos."Quiero la Libertadoooresss","Vamo'a traer la Copa a la Argentina...","Vamos a dar la vueltaaaa en el Maracaná"

. Uno tras otro. Así, incluso mientras la tripulación informa las rutinarias medidas de seguridad. Por supuesto, la gran mayoría de los presentes se pliega al clima.La escena se repite con el aterrizaje. Y una vez en tierra, los caminos se reparten: los que retiran equipaje, los que no. Los que buscan un taxi y los que alquilan un auto.

Todos ellos volverán a encontrarse -con la suma de aquellos que emprendieron todo en ruta- en la frontera internacional con la brasileña Foz do Iguazú, el lado verdeamarelho de las cataratas.Y en la fila, se ven camisetas y diálogos que marcan que todos los presentes pronto estarán -ruta o vuelo mediante- en la soñada Río de Janeiro.

