“Nunca se vio tan grande”: se perdieron 1,4 millones de kilos de frutillas por un devastador granizo

Esta vez, el granizo opacó lo que parecía iba a ser un nuevo récord en la campaña frutillera en la zona de Coronda, 45 kilómetros al sur de la capital provincial.

PERFILCOM: Mauricio Macri, Rodríguez Larreta y el pedido de 'bajate' que nunca existióRodríguez Larreta estrenó sus 58 años escuchando los dos reportajes que el domingo dio Macri. Pero decidió no hablar ni siquiera para desmentir un pedido que nunca existió.

PAGINA12: Casa Santa Cruz: las familias resistieron y consiguieron suspender el desalojoCon la resistencia de las familias que habitan el edificio y la solidaridad de las agrupaciones que les brindaron su apoyo, la comunidad de Casa Santa Cruz consiguió ...

AGENCIATELAM: Postergaron por seis meses el desalojo de Casa Santa CruzLas familias que viven en el edificio de Parque Patricios tendrán ese tiempo para buscar una vivienda alternativa para irse. Es un desenlace positivo para los integrantes de la Casa y es el resultado de la lucha que venimos llevando , explicó el defensor.

AGENCIATELAM: El dueño de Casa Santa Cruz regentea hoteles y compra inmuebles pendientes de desalojoEn 2010, Ratuschny compró la Casa Santa Cruz -donde ya vivían decenas de familias- a un precio irrisorio para un inmueble de unos 65 mil metros cuadrados: sólo 1,5 millones de pesos. Desde entonces percibe un subsidio del Gobierno porteño para cada persona que vive en el edificio, pese a que fue denunciado por inflar la cifra de alojados.

PAGINA12: Parque Patricios: vigilia contra la orden de desalojo de Casa Santa CruzLas familias de la Casa Santa Cruz 140 realizan desde este lunes por la tarde una vigilia en contra del desalojo de ese edificio que la |a href='https://www.pagina12.com.ar/608...

AGENCIATELAM: Trabajadores de la Salud de Santa Fe paran en reclamo de paritariasEl Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad comenzó la medida este martes, sin asistencia a los lugares de trabajo con guardias mínimas y será por 48 horas.

