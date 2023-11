NUEVO PLUS para JUBILADOS Y PENSIONADOS: de cuánto es el BONO y quiénes lo cobran

000 implicaría un aumento de su jubilación a $ 119.720. Nuevo plus para jubilados y pensionados.Es decir que en noviembre 2023 deberán recibir un bono de $ 32.260. Además, al percibir la jubilación mínima, cobrarán otros dos refuerzos económicos anunciados por el Gobierno: La tercer cuota del bono de $ 37.000La segunda del bono de $ 15.000, de ser afiliados al PAMI y tener más de 60 años. En estos casos, cobrarán un total de $ 171.720.

