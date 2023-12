Nuevo plan económico de Javier Milei

Apenas una semana antes del inicio de la gestión de Javier Milei, poco se conoce aún del nuevo plan económico. La sed de divisas es alta habida cuenta de la deuda generada por el propio BCRA y los vencimientos que se avecinan en el corto plazo.

Transición Alberto Fernández ajusta cuentas con el kirchnerismo y con el INDEC: 'La pobreza está mal medida' Una fuente cercana al presidente electo aseguró a El Cronista que ya hay 'un principio de acuerdo con las cerealeras para liquidar rápidamente u$s 5000 millones, la mitad por lo ya cosechado y la otra mitad por la que se viene de soja desde abril'.Un detalle no menor es el tipo de cambio al que se van a efectuar estas liquidaciones, el cual aún no se haya definido.El economista Fernando Marull aseguró a El Cronista que 'un dólar oficial bajo requiere si o si seguir con el cepo cambiario y puede llevar a que el BCRA no compre reservas genuinamente. Esto implicaría un riesgo para el programa de estabilización. Si bien se puede apuntalar si se consigue financiamiento por u$s 10.000 millones a u$s 1





