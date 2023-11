Noche de los museos en Jesús María y Colonia Caroya: la grilla completa

Por otra parte, esa misma noche, pero en Bodega La Caroyense se hará la presentación del libro “De las piedras la forma” de Marta Ribero y se podrá recorrer la muestra artística “Nada dejó que no doliera” de María Teresa Belloni”.Museo de la Ciudad Luis Biondi (Ing. Olmos 454). Desde las 20. Colección Arqueológica Delprato y el Archivo Histórico del Museo de la Ciudad. ”El paisaje como lenguaje”, de Virginia Saint Bonnet.

Torre Céspedes (Cástulo Peña 387). Muestra: Céspedes, un gran visionario. Actividades: Sorpresas en la terraza, disfrutá de la ciudad desde una vista privilegiada. Descubrí el visor antiguo original para ver fotos en 3D, de la familia Céspedes. Música: Presentación de la pequeña orquesta de cámara de “El Zorzal”. Proyección: Documental sobre Céspedes.

