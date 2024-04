“¿Rubro?”, indagó el conductor y la invitada primero fue por la negativa y precisó que no salió con ningún futbolista, ni tenista. Luego aclaró que su intención no era decir nombres para no “mandar al frente a nadie” pero reveló que dentro de sus romances famosos no conocidos hubo políticos y conductores de televisión. “Un Martín Fierro de oro”, detalló. Mancini aclaró además que todos estos romances fueron “hace mucho” y que actualmente se encuentra soltera.

Cuando Fer Dente le preguntó sobre su conocida cita fallida con Facundo Moyano, Mancini fue tremendamente honesta y declaró: “Fue un embole”. “Viste cuando mirás el teléfono y decís, ‘por favor que me llame alguien’. Fue hace un año y medio aproximadamente. Una amiga me insistía en que era buena onda pero no, buena onda no, prefiero quedarme viendo una serie con una copita de vino. Estábamos cara a cara, solo

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



LAVOZcomar / 🏆 5. in AR

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Flor Vigna estrenó en vivo la canción que le dedicó a Luciano Castro y se emocionó: qué dice la letraLa cantante lanzó 'Puedo Solita', su nuevo tema.En Noche al Dente (América), se emocionó al explicar su significado.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

Facundo Arana recordó cómo fue grabar una novela junto a Natalia OreiroEl actor y músico estuvo como invitado en Noche al dente y recordó su paso por novelas que marcaron época.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 82 Leer más »

Cuánto cuesta la moto que un participante ganará esta noche en Gran Hermano 2024Los jugadores “originales” competirán por una Benelli Imperiale 400.

Fuente: todonoticias - 🏆 2. / 96 Leer más »

Cómo pasó la noche Altamirano tras convulsionar en Estudiantes-BocaEl chileno de 24 años conmocionó a todos con el episodio sufrido durante el partido. Fue ingresado al Insituto Médico Platense, donde le realizaron estudios y seguirá en observación.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

Cómo pasó la noche Javier Altamirano tras convulsionar durante Estudiantes vs BocaEl futbolista chileno conmocionó a todos los presentes en La Plata y fue ingresado al Instituto Médico Platense: cómo salieron los estudios.

Fuente: minutounocom - 🏆 7. / 71 Leer más »

Doble Game Winner en la noche del domingo en la NBALa mejor liga del mundo nos regaló siete partidos para cerrar el finde, pero dos de ellos se destacaron por los triunfos sobre la chicharra.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »