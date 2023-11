No se llama locura, se llama fascismo

Hemos tenido a un Trump, a un Bolsonaro, a un Hitler y un Mussolini, tenemos a Milei aquí, como amenaza latente y más allá por cierto de la realidad electoral, porque encarna peligros que seguirán vigentes, activos, hoy, en estas tierras al sur del continente y del mundo. En esas figuras grotescas que la Historia acuñó encarna la presentación escandalosa y espectacular del sujeto que no reconoce límites para un proyecto y vocación de destructividad.

Se trata, diríamos, de la presentación precisamente elaborada y diseñada con sumo cuidado, del desborde fascista, de su espectacular imagen que atrae y seduce con su poder hipnótico. El fascismo se viste de espectáculo, ello no es nuevo aunque ahora recurra a la tecnología y la ingeniería más sofisticada. Siempre ha tratado de valerse de los dispositivos que el poder tecno-mediático y médico-científico ofrece.

No es locura, queremos decir, el peligro del que cuidarnos, no es la locura. Es el espectáculo del fascismo a cielo abierto y a viva voz, naturalizándose a cuentagotas pero sin pausa. El fascismo sabe leer muy bien el momento en el que puede resurgir, el fascismo lee bien y mejor aún actúa con lo que ha leído. Quiere volver a escribir las páginas de los libros de historia, ama como nadie ese título que le calza perfecto: el fin de la historia.

No nos preocupa ni nos conmueve el desborde histriónico de los candidatos a genocidas. No nos quitan el sueño sus lágrimas ni lo agotados que están de trabajar incansablemente para el exterminio. Nos conmueve, nos preocupa, nos alarma, el riesgo palpable y creciente en el que nos encontramos todxs nosotrxs. Nos preocupa la indiferencia, el letargo, lo que una de nosotras denominó “la capacidad de no conmoverse” y que es una de las versiones que adopta la crueldad.

