“No sabemos cómo están”: la incertidumbre de una abuela argentina por sus nietos que están en el frente de batalla en Gaza

La escena fue en Plaza Israel, en avenida Figueroa Alcorta 5500, en Palermo, en una convocatoria para exigir la liberación de los rehenes a la que acudieron decenas de personas, aunque a ella el conflicto en Medio Oriente la toca aún más de cerca.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Conflicto Israel-Hamas: Argentina condenó la respuesta israelí a los ataques terroristas de HamasLa postura se suma a la de Chile y Colombia, como respuesta a lo hecho por las fuerzas de Israel en un campo de refugiados en Gaza.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

PERFILCOM: Conflicto entre Israel y Hamas: se registraron más de 8500 palestinos muertos en GazaGuerra Israel muertos palestinos

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Israel bombardea campo de refugiados en Gaza: atacó 11.000 objetivos de HamasIsrael bombardea campo de refugiados en Gaza: atacó 11.000 objetivos desde el inicio de la guerra (editado)

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Tras la operación terrestre de Israel en Gaza, así pelea HamásAnte la superioridad tecnológica de Israel, la organización ha convertido Gaza en un refugio para la guerra de guerrillas.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Hamas anunció que liberará a rehenes extranjeros en GazaLa organización terrorista Hamás informó que 'en los próximos días' dejará ir a algunas personas que fueron secuestradas en Israel. Hay 21 argentinos cautivos.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: El Ejército israelí RESCATÓ A UNA SOLDADO a una soldado secuestrada por Hamas en GazaOri Megidish había sido secuestrada junto a otros miembros de su unidad durante el ataque de Hamas hace tres semanas.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕