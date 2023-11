'No nos mantenemos en las nubes de la teoría'

El prestigioso psiquiatra y psicoanalista español José María Alvarez considera que los vocabularios son portadores de tendencias e ideologías.

, sobre su patología, sobre sus sufrimientos, sobre sus excesos, sus pasiones, sus voces extraordinarias, etcétera. Entonces, la psicopatología no es nada más que el estudio del sujeto en su vertiente más patológica. Y todo eso tiene una metodología, unas formas de estudio y tiene unos resultados.

--¿Por qué usted entiende que la psicopatología del Vocabulario se asienta en los quince pilares que describe? --Es una metodología que vengo usando desde hace tres décadas. Entonces, cuando pensé en este Vocabulario, pensé que la metodología que debería organizar la orientación general debería ser esa. Tiene algunas características, a diferencia de otros diccionarios o vocabularios. En primer lugar, se estudian temas. No se estudia lo que un autor u otro dice sobre tal tema sino que se estudia el tema en general.

* Lunes 6 de noviembre a las 19. Conferencia de José María Álvarez"El diagnóstico y sus buenos usos”, en el Centro Cultural de La Ciencia, Godoy Cruz 2270, con la presencia del ministro De Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.

* Martes 7 de noviembre a las 12: Conferencia “¿Estamos todos Locos?’”. En Hospital General De Agudos Torcuato De Alvear. (Hospital De Urgencias Psiquiátricas), Warnes 2630.* Jueves 9 a las 8. Supervisión para residentes y concurrentes de Psiquiatría y Psicología de la ciudad de Buenos Aires. Se realizará en Salón de Actos del Hospital Rivadavia, Av. La Heras 2670. A las 12.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TYCSPORTS: De River hasta para las cábalas: revelan la desconocida costumbre de Julián ÁlvarezEn redes sociales dieron a conocer una costumbre que el delantero de Manchester City adoptó y con la que emula a un ídolo como Labruna.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Luciana Milessi, la fan de Julián Álvarez, se lució en lencería transparente y evitó la censura con emojisPosó con un la prenda fetiche del 2023: un body translúcido negro con mangas largas y costuras remarcadas.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

PAGINA12: Discurso de Messi Balón de Oro 2023: opinó de Mbappé y Haaland y recordó a MaradonaHabló con el streamer Ibai y agradeció a Julián Álvarez, Dibu y Lautaro Martínez, sus compañeros de la selección argentina. También recordó a Diego por su cumpleaños.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

PERFILCOM: Carne por las nubes: aseguran que las paritarias y el aumento de combustibles se trasladará a preciosPedace - Aumento de la carne

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

LANACION: Tasas por las nubes: cómo sacarle provecho a la tarjeta de crédito y cuáles son los riesgosA partir del resumen de noviembre, financiar el plástico tendrá un interés nominal anual del 122%, pero el costo total se eleva a más de 300%

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

PAGINA12: 'No nos mantenemos en las nubes de la teoría'El especialista presentará el 'Vocabulario de Psicopatología', una obra de dos tomos con más de ochenta entradas. 'No se estudia lo que un autor u otro dice sobre determinado tema sino que se estudia el tema en general', explica Alvarez.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕