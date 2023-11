“¿No me puedo dejar ni siquiera para comer?”: el desgarrador audio de uno de los adultos mayores estafado por gitanos

Sin ningún tipo de escrúpulos, la pareja detenida acusada de robar dinero a adultos mayores tras engañarlos telefónicamente empleaba diversos argumentos para convencer a las víctimas para que entregaran sus ahorros, entre ellos una supuesta corrida cambiaria o la detención de un familiar involucrado en un accidente por el cual debía pagarse una fianza. Tal era el grado de codicia, que a una de las víctimas solo le dejaron 5 mil pesos “para comer”.

