'No es una disculpa': el comunicado de Romário tras su EXABRUPTO contra Boca

En primer lugar, quiero decir que realmente dije las frases que aparecieron en la noticia, pero con un objetivo y un contexto completamente diferentesQuiero dirigirme a los argentinos y decir que, a pesar de la rivalidad en el fútbol, siempre he sido respetado y muy querido en Argentina

. Incluso, los hermanos argentinos me han apodado 'Chapulín', un gesto que recibo con mucho cariño. Tanto como jugador como en las visitas que hice, siempre recibí mucha alegría y un cariño auténtico de cada persona que encontré. La pasión de los argentinos por el fútbol y el respeto que tienen por quienes comparten ese amor son admirables.

Esto es simplemente una forma de aclarar lo que se dijo y devolver el asunto a su verdadero contexto, que es el del fútbol""Soy brasileño, soy carioca, jugué para el Fluminense y, por supuesto, lo apoyaré. Veo que el Fluzão tiene todas las condiciones para ser campeón, a pesar de que sé que será uno de los partidos más difíciles de los últimos tiempos. Será un gran partido para brasileños y argentinos.

Wilmar Roldán, el árbitro de la final: sus fotos en La Bombonera, el mal recuerdo de Boca y la polémica con River“Fluminense debería tomar la iniciativa. Que se jodan los argentinos, esos cabrones. Ya está, a Boca se lo va a dar por el culo. Soy Fluminense desde que nací.

