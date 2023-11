“No es tan fácil”: los intendentes Pro se preparan para fiscalizar para Milei, pero discuten cómo será ese acompañamiento

Después del acompañamiento en solitario de Patricia Bullrich y Mauricio Macri al postulante libertario Javier Milei, los alcaldes discuten con sus pares no sólo la posición de cada uno en esta segunda vuelta electoral, sino cómo, cuándo y con qué intensidad hacerla pública. Poner a disposición su tropa de fiscales para La Libertad Avanza cuando en sus territorios no se pone nada en juego es una de las incógnitas que se abren en el corto plazo.

