No es con la Selección Argentina: Messi eligió el MEJOR GOL DE SU CARRERA

Pero si hay un gol que siempre recuerdo y me gusta mucho por el gol y por lo que significó es el de Madrid, que le ganamos 2-0 en semifinales de Champions en el Bernabéu "Creo que los goles significativos son los goles más importantes siempre, pero por decirte alguno me quedaría con ese"., hoy compañero en la MLS, quien le dejó la pelota a pocos metros del círculo central y

lo vio escurrirse entre Xabi Alonso y Lass Diarra, luego sacarse de encima a pura gambeta a Sergio Ramos, también a Raúl Albioly definir cruzado ante la salida rápida de Iker Casillas y la presión desde atrás de Marcelo.

