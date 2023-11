Nicole Neumann pasó su cumpleaños con su hija Indiana: las fotos del esperado reencuentro familiar

Nicole Neumann cumplió 43 años este martes y en sus redes sociales mostró varios de los mensajes que recibió de sus amigos y seres queridos. Ente ellos, se destacó el tierno saludo de Allegra Cubero, la segunda hija que tuvo con Fabián.La dedicatoria aparece luego de la versión de un conflicto entre ellas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TODONOTICIAS: Nicole Neumann encendió Instagram con un body de ENCAJE negro y tapado de vinilo: “Escorpio girl”Fanática de posar en lencería, se mostró con un total look a juego con el maquillaje delineado y los aros.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Nicole Neumann enfrentó los rumores de CELOS por la DESPEDIDA DE SOLTERO de Manu UrceraLa modelo dejó en claro que las cosas con su futuro marido marchan viento en popa. Además, contó que está ultimando detalles para la boda que se celebrará el 8 de diciembre.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Se conoció el MENSAJE que Nicole NEUMANN recibió de su HIJA Allegra en medio de la interna familiarLa top model cumple 43 años y compartió la emotiva dedicatoria que le escribió la segunda hija que tuvo con Fabián.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Tras el éxito en los cines, Disney+ estrenará “Indiana Jones y el dial del destino” junto con un documental“Héroes Legendarios: Indiana Jones y Harrison Ford” es el documental que estrena junto a su última película.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: En fotos: El paso del huracán Otis dejó destrozos en Acapulco | MundoEn fotos: El paso del huracán Otis dejó destrozos en Acapulco

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: En fotos: Operación terrestre Israelí en la Franja de Gaza | MundoEn fotos: Operación terrestre Israelí en la Franja de Gaza

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕