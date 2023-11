'Ni siquiera sabíamos cuánto iba a durar Página/12'

Para poner en contexto el surgimiento de este proyecto periodístico, el moderador recordó que en mayo de 1987 aún se debatíapor lo tanto, el diario se convirtió en una pieza clave en ese proceso de consolidación.

Después de las presentaciones formales, Veiras tomó la palabra para agradecer a las autoridades del municipio por"esta invitación que nos permite un tiempo para charlar sobre lo que hacemos cotidianamente hace muchos años". La periodista recordó sus inicios como cronista:"Éramos jóvenes y muy audaces.

"desafío cotidiano" a la hora de lograr todos los días una tapa distinta y atractiva que sea capaz deLos expositores contaron que hoy existe un grupo de WhatsApp conformado por Veiras, Soriani y y, sin ir más lejos, la del martes terminó de definirse por esa vía mientras esperaban en la fila del avión que los trajo a Córdoba.impusieron cambios significativos en las lógicas periodísticas y en el vínculo con la información.

e incluso se mencionó a los fundadores Fernando Sokolowicz, Ernesto Tiffenberg, Jorge Prim, Soriani y Jorge Lanata (aunque hoy se encuentre en las antípodas)."Actualmente el diario pertenece alPágina no hubiera podido sobrevivir al gobierno de Macri.sobre el diario al igual que en el menemismo", explicó Soriani.– y los directivos aseguran queRaúl Alfonsínque se tradujo en presiones, atentados, teléfonos pinchados y recorte de la pauta oficial.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PAGINA12: Soci@s de Página/12 presenta: Ciclo charlas | Negacionismo y banalizaciónEn diálogo con socios de Página/12, Luciana Bertoia junto al sociólogo Daniel Feierstein analizaron las amenazas al proceso de verdad y justicia en la Argentina.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

PAGINA12: Víctor Hugo apuntó a la oposición y el poder económico: “Todos son golpistas'El conductor analizó el escenario electoral y apuntó contra el rol de Fondo Monetario Internacional y sacudió a la oposición por impulsar un plan desestabilizador.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

PAGINA12: Público creó un sitio web para seguir informando en respuesta al ciberataque que sufreA partir de ahora y hasta que pueda recuperar su infraestructura, el medio español con el que Página/12 comparte contenidos publica todas sus notas y opiniones bajo un dominio alternativo.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

PAGINA12: Norma Ada Núñez, Gerardo Pérez - Leonor Pierro, Mario Gerardo YacubDesde hace 36 años, Página/12 publica a diario los recordatorios de los desaparecidos y las desaparecidas que sus familias y amigos acercan a nuestra redacción en cada aniversario.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Reina animal, filme cordobés que protagoniza Sofía Gala, entre los estrenos de la semanaAdemás, las salas se renuevan con la acción de Ben Affleck en “Hipnosis: arma invisible”. Qué estrena en el Cineclub Municipal Hugo del Carril.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: La Comisión de Derechos Humanos inició el tratamiento de proyectos contra el negacionismoLa comisión que preside Hugo Yasky inició el debate la incorporación del antisemitismo como causal en la ley antidiscriminatoria, y el aumento de penas por manifestaciones y actitudes negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕