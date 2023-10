Neuquén: un incendio destruyó una conocida parrilla

Un impresionante incendio destruyó una conocida parrilla de Neuquén, llamada El Boliche de Alberto, ubicada en calle 9 de Julio 431. Un vecino contó en LU5: 'Me desperté porque escuché que caían cosas. Cuando me asomo al patio veo el techo tomado por el fuego, toda la estructura es de madera'. El hombre llamó a los Bomberos. 'Gracias a Dios no se propagó.

Ayudó el viento porque, si hubiera sido en otra dirección, las llamas copaban Pirkas que es 100% madera', dijo y añadió: 'Los Bomberos entraron por el patio de casa, intentaron sofocarlo desde dos puntos, de adelante y atrás, y evidentemente no fue suficiente'. El comisario Pablo Herbalejo, jefe del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Neuquén, dijo a LMNeuquén que tomaron conocimiento del hecho a la 3.

