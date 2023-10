Nejamkis: 'No me imagino una vuelta de Macri y Cristina'

Facundo Nejamkis: "No me imagino una vuelta de Mauricio Macri y Cristina Kirchner a la centralidad política"

No vamos a ver esto resuelto en las próximas semanas. Ahora el centro de la política argentina va a estar dominado porUna vez que eso termine y que tengamos definido un nuevo presidente y un nuevo ciclo político en la Argentina, recién ahí se va a empezar a visualizar presidente que Milei presidente. No es lo mismo un Massa orientado con una mirada más parecida al kirchnerismo que un Massa deskirchnerizado, con una mirada más tradicional.

“Estas peleas que salieron al exterior pueden darle ventaja a Massa y desdibuja mucho a Milei” | Canal E Ahora, una cosa es que Patricia Bullrich, Mauricio Macri y una parte del Pro tengan un rol dominante esta semana porque están detrás del sostenimiento de la candidatura de Javier Milei para el balotaje, y otra cosa es que siga vigente la antinomia kirchnerismo-macrismo. Son dos elementos diferentes. headtopics.com

Eso no quiere decir que no sea un partido muy relevante para integrar cualquier espacio político que, desde la oposición, quiera competir con el peronismo.l rol del radicalismo fue decisivo para que Mauricio Macri fuera presidenteNo hay que subestimar el rol del radicalismo, con sus intendentes, su despliegue territorial, sus fiscales, sus dirigentes, por no tener esa figura nacional.

El tema es que, en el caso de Juntos por el Cambio, ese núcleo duro se ha reducido a un 25%. Hay que ver cuánto de ese 25% sostienen las figuras de Mauricio Macri y su apoyo a Javier Milei.

